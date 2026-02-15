Franco Armani no recibió el alta médica: ¿cuándo podrá volver al arco de River?

El Pulpo, que todavía no vio acción en el año, se entrena en campo con sus compañeros, pero todavía no obtuvo el visto bueno del cuerpo médico del club.

Hoy 09:46

El regreso de Franco Armani continúa siendo una incógnita en River Plate. El arquero, que todavía no tuvo actividad oficial en 2026, se entrena junto al plantel desde hace dos semanas, pero aún no recibió el alta médica. Ante este panorama, Santiago Beltran podría mantenerse como titular el próximo martes frente a Ciudad de Bolívar.

El pasado 4 de enero, Armani sufrió un desgarro grado II en el aductor derecho que lo dejó afuera de los amistosos de pretemporada ante Millonarios y Peñarol. Cuando parecía acercarse su regreso, una inflamación en el tendón de Aquiles volvió a retrasar los tiempos y obligó a Marcelo Gallardo a sostener al juvenil en el arco, ya que Ezequiel Centurion también se encontraba en recuperación por una fractura en la muñeca izquierda sufrida en su etapa en Independiente Rivadavia.

Una recuperación más lenta de lo esperado

Tras el empate sin goles ante Rosario Central en Arroyito, el “Pulpo” volvió a realizar trabajos de campo y se especuló con su posible convocatoria ante Tigre. Sin embargo, Gallardo decidió preservarlo al no estar al 100% físicamente. Tampoco fue citado frente a Argentinos y, a dos días del cruce por Copa Argentina, todavía no recibió el alta.

Beltrán respondió, pero el contexto cambió

Beltrán cumplió con creces en el arranque: entre los dos amistosos y las tres primeras fechas del Torneo Apertura no recibió goles. En los últimos encuentros, ante Tigre y Argentinos, la historia fue distinta. Sin responsabilidad directa en los tantos recibidos, el juvenil quedó expuesto por fallas defensivas y River sufrió cinco goles en dos partidos.

En otro escenario, Centurión podría haber sumado minutos el martes, considerando que el Millonario debutará en la Copa Argentina frente a un rival de menor jerarquía. Sin embargo, con el ciclo de Gallardo golpeado tras dos derrotas consecutivas, el entrenador podría optar por poner mayoría de titulares, lo que mantendría a Beltrán bajo los tres palos.

El martes, en San Luis

River enfrentará a Ciudad de Bolivar este martes desde las 22 en el Estadio La Pedrera de San Luis. El conjunto bonaerense viene de debutar en la Primera Nacional con un empate como visitante ante Godoy Cruz.

En los próximos entrenamientos habrá mayores precisiones sobre el equipo, pero por ahora el regreso de Armani deberá esperar y Beltrán se perfila para seguir defendiendo el arco millonario en un partido clave para recuperar confianza.