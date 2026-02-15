Gustavo Costas, tras el triunfo de Racing: "A la cancha de Boca tenemos que ir a ganar"

Luego de las victorias ante Argentinos y Banfield, el entrenador avisó: "Ya arrancamos".

Hoy 10:01

Racing Club se entonó este sábado al vencer 2-0 a Banfield y encadenó su segundo triunfo consecutivo en el Torneo Apertura, tras un inicio con tres derrotas que había sembrado dudas. El equipo de Gustavo Costas empieza a encontrar resultados y ya pone la mira en su próxima visita a Boca Juniors, el viernes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“A la cancha de Boca tenemos que ir a ganar, no importa que hayamos ganado dos partidos al hilo. Este grupo en estos partidos saca lo mejor de sí”, aseguró el entrenador, ilusionado de cara al clásico.

Autocrítica pese al triunfo

Más allá del resultado, Costas fue exigente con el rendimiento del equipo. “No me gustó cómo jugamos. No estábamos para ganarlo ni para irnos al vestuario ganando por dos goles. No estábamos finos en los pases. Controlamos el segundo tiempo pero sin lastimar”, analizó.

El DT valoró especialmente la eficacia en un encuentro que, según reconoció, en otro contexto podría haberse escapado: “Lo importante es que conseguimos los tres puntos. No podemos regalar nada, me voy contento por el resultado y no por el juego. Pero son partidos que, quizá, antes no los ganábamos”.

“Ya arrancamos”

Tras un comienzo turbulento, el técnico se mostró confiado: “Ya arrancamos. Nos costó pero arrancamos”. Además, dejó en claro que busca consolidar una base titular: “Me gusta que el once salga de memoria. Obliga al resto a que se siga rompiendo el culo”.

En cuanto a Baltasar Rodriguez, quien no salió a disputar el segundo tiempo, explicó: “Salió con una molestia. Dudamos si iba a ser titular porque estaba así, lo probamos en la entrada en calor y me parece que nos mintió porque faltando 10 para el primer tiempo nos pidió salir. No lo sacamos ahí porque perdíamos una ventana”.

Costas también destacó el crecimiento del equipo en partidos importantes. “Tenemos que aprovechar el momento de los otros equipos grandes. Cuando llegamos al club, a los chicos les conté la historia de Racing y de ellos. Hoy podés ir a la cancha de River, podés ganar, empatar o perder. Antes perdíamos”.

Con dos victorias consecutivas y un mensaje claro desde el banco, la Academia buscará ratificar su levantada nada menos que en La Bombonera, en un duelo que puede marcar el rumbo del semestre.