La sentida despedida de Central Argentino al “Rengo” Villalba: “Siempre en el corazón...”

El fútbol santiagueño atraviesa horas de profundo dolor tras el fallecimiento de Raúl Alejandro “Rengo” Villalba, quien murió este sábado luego de sufrir un infarto mientras disputaba un partido de fútbol amateur en la ciudad de La Banda.

La noticia generó un fuerte impacto en el ambiente deportivo local y rápidamente las redes sociales se colmaron de mensajes de despedida para el querido “Rengo”, recordado por su talento y carisma dentro y fuera de la cancha.

Uno de los clubes que lo homenajeó fue Central Argentino, institución cuya camiseta defendió y donde dejó una huella imborrable. A través de sus redes sociales, el club bandeño publicó un emotivo mensaje:

“Con profundo dolor despedimos a Raúl Alejandro Villalba.

Símbolo de una época, ídolo de una generación sufrida que fue feliz solo con verlo jugar.

Enviamos un fuerte abrazo a sus familiares y amigos.

Te queremos Villa, siempre en el corazón de la familia Centralista.

Descansa en paz, Rengo querido”.

Villalba fue un referente para muchos hinchas y compañeros, que lo recuerdan como un jugador emblemático de una etapa especial del club. Su partida deja un vacío enorme en la comunidad futbolera de La Banda, que hoy lo despide con tristeza, respeto y gratitud por todo lo que brindó dentro y fuera del campo de juego.