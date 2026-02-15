Ingresar
Un neurólogo explica por qué es malo poner la cabeza en la almohada y dormirse al instante

Conrado Estol explicó las razones que afectan al ser humano cuando no tiene un sueño reparador; buscó concientizar sobre el tiempo justo para dormitar.

Hoy 10:28

El doctor Conrado Estol es un famoso neurólogo argentino  que a diario comparte en su cuenta de Instagram diferentes consejos  para sus seguidores acerca de cuestiones de la salud mental y biológica  del ser humano. En su más reciente clip explicó por qué es malo  acostarse y dormirse de inmediato.

“Si  vos apoyás la cabeza en la almohada y te dormís, eso es malo. Quiere  decir que te falta sueño, porque la gente lo dice como un orgullo. Tenés que tardar unos 10 minutos, 10 a 15 minutos en dormirte. Eso es lo normal”, explicó Estol en diálogo con Luis Majul.

“Lo  habitual es tardar alrededor de 10 minutos en conciliar el sueño.  Cuando el cuerpo se ‘apaga’ en segundos, muchas veces no es buena  noticia; suele ser una señal de falta de sueño acumulada. Dormirse demasiado rápido habla de un cerebro exhausto, no de un descanso saludable”, aclaró más tarde el experto. 

Las claves de Conrado Estol para tener un sueño reparador

En una de sus presentaciones anteriores, Estol subrayó que lo imprescindible de dormir no es solo cuestión de horas:  la regularidad es igual o más importante. Al mismo tiempo, añadió:  “Quienes mantienen horarios consistentes de sueño (incluso durante el  fin de semana) reducen el riesgo de muerte por cualquier causa, incluso  cáncer o enfermedades cardiovasculares”.

Una  segunda clave según el experto remarcó que “quienes tienen más  dificultad para levantarse temprano los lunes es por el desarreglo  horario que hicieron durante el fin de semana”. "Y ese cambio de horario de sueño entre días de semana y fin de semana aumenta el riesgo de depresión.  Un estudio de biopsia muscular en jóvenes que durmieron pocas horas  mostró un cambio significativo con aumento de todos los marcadores de  inflamación y lesión celular”, señaló. 

Por último hizo hincapié en la calidad, que se mide como la proporción del tiempo efectivamente dormido en la cama. Lo ideal es un 85% o más.  “Las personas que no alcancen el número adecuado de horas durmiendo  están expuestas a duplicar su riesgo de demencia”, concluyó Estol.

