La contundente respuesta de Enzo Fernández sobre los rumores que lo vinculan con el Real Madrid

Uno de los mejores jugadores argentinos de la actualidad está en la mira del gigante español.

Hoy 10:46

Mientras crecen los rumores sobre el interés de Real Madrid y Paris Saint-Germain, Enzo Fernandez salió a poner paños fríos y dejó en claro que su cabeza está en Chelsea. El mediocampista argentino, uno de los volantes más destacados del mundo en la actualidad, aseguró que se siente pleno en el club londinense y que su objetivo es seguir conquistando títulos allí.

“Fue de menor a mayor, me siento cada día mejor y estar en este presente me pone muy contento. Obviamente, quiero seguir ganando cosas con el club, porque es lo que demanda esta camiseta. Estoy muy conectado con el club, me siento muy bien y espero ganar muchísimos títulos acá”, afirmó en una entrevista con Sky Sports.

Referente y capitán

A sus 25 años, Enzo es una de las figuras del equipo inglés y uno de los capitanes del plantel. El cariño de los hinchas y su rol central en el proyecto deportivo alimentaron la preocupación ante las versiones de mercado que lo vinculan con gigantes europeos.

Sin embargo, el ex Benfica fue contundente: “Doy mi 100% todos los días, en cada partido y en cada entrenamiento. Disfruto cada vez que tengo la posibilidad de defender al Chelsea. Doy lo mejor, porque apostaron en mí y quiero devolverles eso en el campo. Y siento que lo estoy haciendo bien”.

Contrato largo y números que respaldan

Más allá del interés del Real Madrid, Fernández tiene contrato con Chelsea hasta 2032, tras una inversión de 121 millones de euros en 2023. En la actual temporada es el jugador con más asistencias del plantel, un dato que lo posiciona como pieza clave también en la Premier League.

Desde su llegada al club, el mediocampista disputó 151 partidos, convirtió 27 goles y brindó 27 asistencias. Además, conquistó dos títulos: la UEFA Conference League 2024 y el FIFA Club World Cup 2025.

Con contrato vigente, liderazgo dentro del vestuario y respaldo de la hinchada, Enzo dejó un mensaje claro: su presente y su futuro inmediato siguen teñidos de azul.