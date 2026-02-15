Ingresar
VIDEO | Escalofriante accidente en las 12 horas de Bathurst que casi termina en tragedia

La secuencia generó segundos de terror en la clásica prueba australiana. La violencia del impacto obligó a neutralizar la competencia y encendió las alarmas por el riesgo extremo del incidente.

Hoy 10:58

Un estremecedor accidente marcó este domingo la Bathurst 12 Hour, una de las pruebas de resistencia más exigentes del automovilismo mundial. Dos autos protagonizaron un violento choque que, de milagro, no dejó heridos de gravedad.

El impacto se produjo cuando el Mercedes #77, conducido por Ralf Aron, embistió al Porsche #79 de Johannes Zelger, que había quedado detenido en plena pista en uno de los sectores más rápidos del circuito de Mount Panorama Circuit.

Aron impactó a altísima velocidad contra el vehículo inmóvil y las imágenes mostraron daños severos en ambos autos. La dirección de carrera decidió detener inmediatamente la competencia para permitir el ingreso de los equipos de rescate y asistir a los pilotos.

A pesar de la violencia del choque, tanto Aron como Zelger lograron salir por sus propios medios. Luego fueron trasladados a un hospital cercano para realizarse estudios de rutina, sin que se reportaran lesiones de gravedad.

Tras varias horas de interrupción y trabajos de limpieza en el trazado, la competencia se reanudó bajo estrictas condiciones de seguridad.

Finalmente, el equipo Mercedes-AMG Team se quedó con la victoria en una jornada marcada por la tensión. El podio lo completaron High Class Racing, en el segundo lugar, y Team WRT, tercero.

El accidente volvió a poner en evidencia los riesgos de este tipo de competencias, aunque también destacó la efectividad de las medidas de seguridad que evitaron consecuencias mayores en uno de los circuitos más desafiantes del mundo.

