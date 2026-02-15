Recalde cargó contra la reforma laboral: "Es volver atrás para facilitar los despidos"

El senador kirchnerista cuestionó la media sanción de la ley en el Senado y advirtió que los cambios en el cálculo de indemnizaciones no generarán empleo.

Hoy 10:57

El senador nacional Mariano Recalde lanzó duras críticas contra la reforma laboral que obtuvo media sanción el pasado jueves en la Cámara alta, asegurando que la normativa impulsada por el Ejecutivo nacional representa un retroceso en materia de derechos.

El referente kirchnerista sostuvo que el proyecto "no va a generar empleo" y denunció que el verdadero objetivo de la administración de Javier Milei es "abaratar los despidos para alentarlos", en lugar de fomentar la producción nacional.

Recalde hizo especial hincapié en las modificaciones que afectan directamente el bolsillo de los trabajadores, como la exclusión de conceptos como vacaciones, aguinaldo, propinas y premios del cálculo indemnizatorio. "No hay que sacarle la plata al trabajador que se enferma", sentenció el legislador, quien también cuestionó el tope salarial impuesto a las remuneraciones. Según su visión, el modelo actual transformó a la Argentina en una economía de "especulación financiera" donde se prioriza la ganancia por "timba" por sobre la actividad productiva.

El senador también rebatió los argumentos oficiales sobre la supuesta modernización de las leyes de trabajo. "No habla de Inteligencia Artificial, no habla del home office... ¿Dicen que son modernos? Es volver atrás", afirmó, señalando que la ley omite los debates laborales del siglo XXI para centrarse en facilitar las desvinculaciones.

Asimismo, minimizó el impacto de la denominada "industria del juicio", calificándola como una porción ínfima de los casos y asegurando que "el 5 por ciento son los que llegan a hacer juicio", mientras que los accidentes se cubren a través de las ART sin afectar directamente a las empresas.

Finalmente, el presidente del PJ porteño vinculó la situación política actual con el escenario electoral de 2027, descartando una postulación de la exmandataria Cristina Kirchner debido a su situación judicial. "No puede ser candidata porque está inhabilitada, está proscrita de por vida", concluyó Recalde, denunciando que existe una voluntad política de excluir a la principal figura de la oposición de la contienda democrática.