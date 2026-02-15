El escándalo de Almeyda en España: fue expulsado, se enfrentó con el árbitro y podría sufrir una dura sanción

El referí indicó que el entrenador argentino tuvo una “actitud desafiante e intimidatoria”.

El entrenador argentino Matias Almeyda protagonizó un fuerte escándalo en la La Liga durante el cierre del partido entre Sevilla FC y Deportivo Alaves. En el tramo final del encuentro, el DT reaccionó con vehemencia ante una decisión arbitral y terminó expulsado tras un cruce que obligó a detener el juego.

Según se observó en las imágenes, Almeyda realizó gestos, gritó y adoptó una actitud corporal desafiante frente al juez. Lejos de calmarse tras la primera advertencia, profundizó su protesta y sostuvo una postura confrontativa que derivó en la tarjeta roja directa. Incluso después de ver la expulsión, demoró su salida del campo y continuó expresando su malestar, generando un momento de máxima tensión.

Pedido de disculpas y descargo

En conferencia de prensa, el técnico argentino pidió disculpas por su reacción, aunque también se defendió. “Considero que es una injusticia. Quiero justicia porque fui expulsado de manera vergonzosa y pierdo la cabeza ante una injusticia. Él no sabía si el que había hablado era yo, y era otro. No debería ser tan fácil expulsar a un entrenador. Si digo que una falta no es y apoyo mi cabeza en el banco, no puedo ser expulsado”, explicó.

Por su parte, el árbitro presentó un informe severo en el que acusó al entrenador de enfrentarlo cara a cara después de varias advertencias y de mantener una “actitud desafiante e intimidatoria”.

Posible sanción en un momento delicado

El episodio podría derivar en una sanción de varias fechas para Almeyda, en un contexto complejo para el Sevilla. El equipo atraviesa una temporada irregular y se encuentra cerca de la zona de descenso, además de estar lejos de los puestos de clasificación a competiciones internacionales.

El desenlace disciplinario será clave no solo para el futuro inmediato del entrenador, sino también para un club que necesita estabilidad en un tramo decisivo del campeonato.