Hallan muerto a un peón rural en el interior santiagueño: investigan las causas del deceso

Hoy 11:15

Un peón rural de 74 años fue encontrado sin vida en un camino vecinal del departamento Alberdi, al costado de su bicicleta y sobre su escopeta. La víctima fue identificada como Susano Salto, residente en el paraje Manisnioj. El hallazgo se produjo alrededor de las 19 del viernes, cuando un familiar salió a buscarlo al advertir que no había regresado a su vivienda tras salir, cerca de las 17, para arrear sus animales en las inmediaciones. El cuerpo yacía en el camino que une los parajes Manisnioj y Anca Overa.

Según se informó, el hombre había partido en bicicleta y llevaba consigo una escopeta calibre 16 milímetros, como solía hacerlo cuando iba a buscar el ganado. Al ser encontrado, su bicicleta estaba a un costado y el arma debajo de su cuerpo. Del hecho se dio aviso al Destacamento Policial Nº 8 de Huachana y a la Comisaría Comunitaria 18 de Campo Gallo, que iniciaron las actuaciones de rigor por disposición de la fiscal de la Circunscripción Capital, Dra. Victoria Ledesma.

Una enfermera del hospital de Santos Lugares examinó el cuerpo y determinó que no presentaba signos vitales, estimando una data de muerte de aproximadamente una hora. Por orden de la fiscal interviniente, el cadáver fue trasladado a la Morgue Judicial para la correspondiente autopsia que permita establecer fehacientemente las causas del fallecimiento. En paralelo, la Policía secuestró la escopeta y las pertenencias de la víctima para su peritaje, mientras continúan las investigaciones. Familiares señalaron que el hombre padecía problemas de presión arterial y que meses atrás había sufrido una descompensación, por lo que se encontraba bajo tratamiento médico.