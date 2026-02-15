Defensores de Puerto Vilelas y Juventud Unida de Gualeguaychú van por el ascenso en la cancha de Mitre

El elenco chaqueño y el conjunto entrerriano se enfrentarán en una de las cuatro finales del Torneo Regional.

Santiago del Estero será escenario este domingo de una gran final del Torneo Regional Amateur. Defensores de Puerto Vilelas y Juventud Unida de Gualeguaychu se enfrentarán desde las 18 horas en el estadio "Dres. José y Antonio Castiglione" del Club Atletico Mitre, con el ascenso en juego.

El elenco chaqueño y el conjunto entrerriano disputarán una de las cuatro finales que definirán los equipos que darán el salto de categoría. La expectativa es alta y se espera un importante marco de público en la cancha aurinegra.

El encuentro se jugará en terreno neutral, pero con todas las miradas puestas en la capital santiagueña. El estadio de Mitre vuelve a ser protagonista de un evento nacional.

Si al término de los 90 minutos el partido finaliza empatado, el ascenso se definirá directamente mediante remates desde el punto del penal, lo que le agrega un condimento extra a una jornada cargada de tensión.

Las otras finales del Torneo Regional

Además del cruce en Santiago del Estero, este domingo también se disputarán:

Ferro Carril Oeste de General Pico vs. Escobar FC – Estadio de Club Atletico Douglas Haig (Pergamino) – 17:30 hs.

vs. – Estadio de (Pergamino) – 17:30 hs. General Paz Juniors vs. Tucuman Central – Estadio Malvinas Argentinas (Liga Catamarqueña) – 18 hs.

vs. – Estadio Malvinas Argentinas (Liga Catamarqueña) – 18 hs. Fundacion Amigos por el Deporte vs. La Amistad de Cipolletti – Estadio Jorge Newbery (Villa Mercedes) – 17 hs.

Cuatro finales, cuatro ascensos y una jornada que promete emociones fuertes. En Santiago del Estero, el foco estará puesto en Mitre, donde Defensores y Juventud Unida buscarán escribir una página histórica en el Torneo Regional.