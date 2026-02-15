El tierno y colorido regalo de Lionel Messi a Antonela Roccuzzo por el Día de los Enamorados

El capitán de la Selección sorprendió a su esposa con un gesto romántico, un detalle que la empresaria compartió con sus millones de seguidores.

Hoy 12:24

El Día de los Enamorados se vivió puertas adentro y con mucha intimidad en la casa de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en Miami. El capitán argentino sorprendió a su esposa con un gesto romántico que incluyó un oso de peluche gigante y un ramo de flores multicolores, detalle que la empresaria compartió con sus millones de seguidores en redes sociales.

regalo messi

Para esta fecha especial, el futbolista eligió rosas blancas, rojas y amarillas. Además, Antonela publicó una imagen del regalo: el enorme peluche apoyado sobre un sillón y, a su lado, un florero transparente con el colorido ramo. Fiel a su estilo, acompañó la postal con un emoji de corazón rojo.

El tierno gesto de Ciro con Antonela en el Día de los Enamorados que emocionó a todos

El festejo también tuvo un costado familiar. Ciro, el menor de los hijos de la pareja, le regaló a su mamá un dibujo repleto de corazones en el que escribió los nombres de todos los integrantes del clan.

regalo messi

En la hoja aparece el de Thiago, Mateo, sus padres y su propia firma.