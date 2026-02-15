Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 FEB 2026 | 31º
X
Espectaculos

El tierno y colorido regalo de Lionel Messi a Antonela Roccuzzo por el Día de los Enamorados

El capitán de la Selección sorprendió a su esposa con un gesto romántico, un detalle que la empresaria compartió con sus millones de seguidores.

Hoy 12:24
Antonela y Lio

El Día de los Enamorados se vivió puertas adentro y con mucha intimidad en la casa de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en Miami. El capitán argentino sorprendió a su esposa con un gesto romántico que incluyó un oso de peluche gigante y un ramo de flores multicolores, detalle que la empresaria compartió con sus millones de seguidores en redes sociales.

regalo messi regalo messi

Para esta fecha especial, el futbolista eligió rosas blancas, rojas y amarillas. Además, Antonela publicó una imagen del regalo: el enorme peluche apoyado sobre un sillón y, a su lado, un florero transparente con el colorido ramo. Fiel a su estilo, acompañó la postal con un emoji de corazón rojo.

El tierno gesto de Ciro con Antonela en el Día de los Enamorados que emocionó a todos
El festejo también tuvo un costado familiar. Ciro, el menor de los hijos de la pareja, le regaló a su mamá un dibujo repleto de corazones en el que escribió los nombres de todos los integrantes del clan.

regalo messi regalo messi

En la hoja aparece el de Thiago, Mateo, sus padres y su propia firma.

TEMAS Antonella Roccuzzo

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Termas de Río Hondo: apuñalaron a un joven de 24 años y está en grave estado
  2. 2. La carta de amor de Bad Bunny a la Argentina: el reencuentro con Cazzu, Duki y Khea en su segundo baile inolvidable
  3. 3. Video: despidieron al hijo de un ex gobernador por “ñoqui”
  4. 4. Con shows inolvidables, pasó la segunda noche del 50° Festival de la Canción Popular de Sumampa
  5. 5. El tiempo para este domingo 15 de febrero en Santiago del Estero: anticipan máxima de 32º y continúan las tormentas bajo alerta amarilla
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT