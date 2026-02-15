El Rayo Vallecano de Chocota Trejo le dio un duro golpe al Atlético de Madrid

El equipo de la banda roja fue contundente y goleó al Colchonero por 3-0.

Después del batacazo ante FC Barcelona, Atletico de Madrid no logró sostener el impulso en La Liga. El equipo de Diego Simeone cayó 3-0 en su visita a Rayo Vallecano y acumuló su segunda derrota consecutiva.

El Colchonero presentó una formación con varios habituales titulares en el banco, entre ellos Julian Alvarez, quien ingresó en el segundo tiempo. Sin embargo, la apuesta no dio resultado y el equipo mostró una versión opaca.

La goleada inesperada profundizó la mala racha del Atlético en el campeonato español. Con esta caída, el conjunto rojiblanco descendió al cuarto puesto en la tabla de posiciones, alejándose de la pelea directa por el liderazgo.

En contraste, el equipo mantiene la ilusión en la Copa del Rey, donde sueña con meterse en la final y pelear por el título.

La diferencia de rendimiento entre ambas competencias es notoria. Mientras en el torneo copero se muestra competitivo, en La Liga el equipo no logra regularidad y sigue sin levantar cabeza en un tramo clave de la temporada.