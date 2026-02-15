La alarmante sequía en River que todavía tiene a Borja como protagonista

Los delanteros convocados ante Argentinos Juniors no pudieron romper la racha y el equipo lo sufre.

Hoy 13:09

La derrota 1-0 ante Argentinos Juniors volvió a encender las alarmas en River Plate. El equipo acumula cinco partidos oficiales sin goles de sus delanteros y la racha ya se transformó en un problema central para el cuerpo técnico.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El dato es tan llamativo como preocupante: el último atacante del club en convertir fue Miguel Borja, quien dejó la institución en diciembre de 2025. Su gol fue el 3 de noviembre de ese año, en la caída 2-1 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

En el estadio Diego Armando Maradona, el Millonario volvió a evidenciar su falta de contundencia. Maximiliano Salas ingresó a los 27 minutos del segundo tiempo por Agustín Ruberto, tocó apenas ocho pelotas y no remató al arco.

Por su parte, Facundo Colidio ni siquiera sumó minutos. Sebastian Driussi quedó al margen por un desgarro en el isquiotibial izquierdo.

Desde aquel tanto de Borja, pasaron 12 partidos oficiales sin goles de delanteros experimentados. En ese lapso, el único festejo de un atacante fue del juvenil Ian Subiabre, en la derrota 3-2 frente a Racing Club por los octavos de final del Torneo Clausura.

Nombres propios en la sequía

Las estadísticas exponen la dimensión del problema. Colidio es el que más tiempo lleva sin convertir, con casi siete meses de sequía.

Detrás aparecen Driussi, con 13 partidos sin goles, y Salas, con 12. Una racha que impacta tanto en lo futbolístico como en lo anímico y que empieza a condicionar el funcionamiento del equipo de Marcelo Gallardo.

Copa Argentina, una oportunidad urgente

El próximo desafío será clave. El martes 17 de febrero, desde las 22, River enfrentará a Ciudad de Bolivar por los 32avos de final de la Copa Argentina, en el estadio Estadio La Pedrera.

Allí, el Muñeco deberá definir si ratifica la confianza en Ruberto como única referencia ofensiva o si vuelve a apostar por Salas o Colidio para intentar cortar una sequía goleadora que ya se convirtió en uno de los principales dolores de cabeza.