La furia del presidente de Estudiantes (RC) tras la goleada ante Atlético Tucumán: "Sin palabras"

Desde sus redes sociales, Alicio Dagatti estalló contra los futbolistas de su club, después del 0-4 ante el Decano: "En Primera, los resultados definen el futuro del club".

Hoy 00:15

La goleada 0-4 frente a Atletico Tucuman dejó secuelas profundas en Estudiantes de Rio Cuarto. Fue la cuarta derrota en cinco partidos y el inicio en la Primera División está muy lejos de lo esperado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El impacto fue tal que el presidente del club, Alicio Dagatti, utilizó sus redes sociales para expresar su malestar por el presente del equipo desde su regreso a la máxima categoría.

“La derrota más dura en mis 12 años de gestión. En Primera, los resultados definen el futuro del club. El tener muy bien puesta la camiseta de Estudiantes de Río Cuarto NO SE NEGOCIA. Sin palabras”, escribió Dagatti en su cuenta personal de Instagram.

El mensaje refleja el clima interno tras un arranque preocupante en el Torneo Apertura, donde el León del Imperio apenas sumó un empate y sufrió cuatro caídas.

El regreso a la elite del fútbol argentino, uno de los grandes logros de la gestión dirigencial, no está siendo acompañado por resultados. En ese contexto, la mirada empieza a posarse sobre el entrenador, Ivan Delfino.

Por ahora, el respaldo institucional continúa. Sin embargo, el tono del mensaje presidencial deja en claro que el margen de error se achica y que las próximas fechas serán determinantes.

Estudiantes necesita reaccionar rápido para cambiar la imagen, sumar puntos y evitar que el regreso a la Liga Profesional se transforme en una lucha prematura por la permanencia.