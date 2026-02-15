El municipio de La Banda realizó un operativo de fumigación en la escuela municipal ante el inicio del Ciclo Lectivo 2026

Los operarios trabajaron en el barrio Avenida de la vecina ciudad.

La Secretaría de Servicios Públicos realizó un operativo de fumigación en las instalaciones de la Escuela Municipal N° 1 “Ada Nilda Alderete” del barrio Avenida como parte de las actividades previstas para el mantenimiento de la institución de cara al comienzo del Ciclo Lectivo 2026.

En este sentido, el personal de la Dirección de Fumigación recorrió las instalaciones de la institución educativa que pertenece al sistema educativo municipal como parte de un operativo de fumigación y prevención sanitaria con el objetivo de garantizar espacios seguros y saludables para docentes, estudiantes y directivos.

Las tareas incluyeron la fumigación preventiva e indicaciones de concientización dirigidas al personal de maestranza para evitar la proliferación de mosquitos y demás alimañas.

Desde el Ejecutivo municipal informaron que estas acciones se desarrollan en articulación con las instituciones educativas del nivel inicial, primario y secundario, como parte de una política sostenida de acompañamiento al sistema educativo local.