La Banda: se refuerzan los trabajos de prevención contra la pediculosis y el Dengue

Brindaron un taller informativo sobre pediculosis.

Hoy 13:22

Los Centros de Atención Médica Municipal (CAMM), dependientes de la Dirección de Salud de la municipalidad de La Banda, continúan haciendo prevención en materia de pediculosis y promocionando la vacuna contra el Dengue.

En este sentido, el personal del turno tarde del CAMM N° 3 del barrio Ampliación Primero de Mayo brindó un taller informativo en la sala de espera sobre pediculosis.

Durante el encuentro, los especialistas explicaron que es la pediculosis, los síntomas que una persona presenta, cómo se produce el contagio y qué tratamientos efectivos se pueden realizar.

Además, el personal de salud recordó a los pacientes las medidas de prevención contra el dengue y los síntomas que presenta esta enfermedad.

Por último, recordaron que las personas entre 15 y 59 años de edad pueden vacunarse contra el dengue.

Sin embargo, la inmunización está contraindicada en mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, en personas inmunocomprometidas, durante tratamientos con quimioterapia o corticoides en dosis altas.

Asimismo, en el CAMM N° 1 del barrio Tabla Redonda realizó un taller gratuito para aprender a fabricar repelente casero y prevenir posibles casos de Dengue.

Según se informó, durante la jornada de aprendizaje y prevención, se enseñó a los vecinos cómo preparar y usar correctamente el repelente casero, como una medida de refuerzo para prevenir el Dengue.