Invitan a participar de una mesa panel por el 54 aniversario de Alcohólicos Anónimos

Habrá una mesa panel con profesionales y referentes de comunidades religiosas.

Hoy 13:25

La Municipalidad de La Banda a través de la Dirección Prevención en Adicciones acompañará las actividades previstas para celebrar el 54 aniversario de Alcohólicos Anónimos en nuestra ciudad con una mesa panel compuesta por integrantes de esta comunidad, profesionales médicos y referentes de comunidades religiosas.

El evento tendrá lugar en el salón de usos múltiples del Gimnasio Municipal el lunes 16 a partir de las 19.30 y tendrá el objetivo de reunir de manera libre y gratuita a los integrantes de la comunidad, representantes de instituciones religiosas y vecinos en general que quieran conocer más sobre el trabajo que realizan o para quienes deseen recibir algún tipo de asesoramiento.

En este sentido, la directora de Prevención en Adicciones, Gabriela Diamante señaló: “El lunes estaré participando de la disertación compartiendo el trabajo que hacemos desde el área en los barrios a través de nuestro gabinete interdisciplinario compuesto por psicólogos y trabajadores sociales con los que brindamos atención de lunes a viernes de 8 a 13 de manera gratuita y confidencial”.

Cabe destacar, que el grupo Al-Anon ayuda a personas con problemas de consumo de alcohol, con un fuerte enfoque en la reflexión y concientización a toda la comunidad en general sobre los riesgos del alcohol.

Quienes deseen recibir más información sobre esta actividad pueden comunicarse con la Dirección de Prevención de Adicciones al 3855140921; o con los integrantes de AA al 3854175126 (Eduardo) y 3854827762 (Gustavo).