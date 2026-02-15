El presidente de Mitre analizó el debut del equipo en la Primera Nacional: “Esto recién empieza”

El Dr. Luis Miguel expresó sus sensaciones tras la derrota de este sábado ante All Boys en Floresta.

Hoy 13:31

El debut de Club Atletico Mitre en la Primera Nacional dejó un sabor amargo. El Aurinegro cayó 2-1 ante All Boys y comenzó el torneo sin poder sumar fuera de casa.

Tras el encuentro, el presidente de la institución, Dr. Luis Miguel, analizó el rendimiento del equipo, remarcando que el campeonato recién comienza.

“Hay mucho para trabajar y seguir esforzándonos, por suerte esto recién empieza”, expresó el titular aurinegro.

Mitre había logrado ponerse en ventaja con un gol temprano, pero no pudo sostener el resultado. “Esperábamos otro resultado porque habíamos arrancado con un gol temprano. Esperábamos tener otro volumen de juego que no dudo que vendrá para la próxima”, señaló.

El dirigente también destacó la dificultad del compromiso. “Era un rival muy duro en una cancha complicada, pero creo que sacaremos conclusiones para el próximo partido”, afirmó.

La mira puesta en el debut de local

Pensando en lo que viene, Miguel puso el foco en el próximo encuentro en Santiago del Estero ante Estudiantes de Caseros, donde el equipo buscará recuperarse ante su público.

“Esperamos a nuestra gente para disfrutar de local y conseguir el triunfo”, cerró el presidente, dejando en claro que la confianza en el plantel y el cuerpo técnico se mantiene intacta pese al traspié inicial.