El desgarrador posteo de un argentino campeón del mundo tras la muerte de su esposa: “Siempre te recordaré”

El exfutbolista compartió un mensaje en sus redes sociales junto a una foto de su mujer.

Hoy 14:51
Argentina campeón Chino Tapia

Carlos Tapia atraviesa horas de profunda tristeza. El campeón del mundo en Copa Mundial de la FIFA Mexico 1986 con la Seleccion Argentina, despidió a su esposa, Viviana Juricka, quien falleció el viernes tras una larga lucha contra un tumor cerebral.

La enfermedad había tomado estado público meses atrás y el propio exmediocampista había acompañado el proceso con entereza y bajo perfil.

El mensaje en redes sociales

El “Chino” compartió una foto junto a su esposa y un sentido mensaje en su cuenta de Instagram.

“Gracias vida por todos estos años juntos, por la familia que formamos. Siempre te recordaré. Te amo”, escribió, en palabras que reflejan el profundo dolor del momento.

El comunicado de la AFA

La noticia fue confirmada también por la Asociacion del Futbol Argentino, que expresó su acompañamiento público.

“La Asociación del Fútbol Argentino acompaña en este difícil momento al Campeón del Mundo, Carlos Tapia, por el fallecimiento de su señora esposa Viviana Juricka. Mucha fuerza a toda su familia”, publicó la entidad en su cuenta oficial.

El cuadro de salud de Viviana había sido revelado en julio del año pasado, cuando Clara, hija del exfutbolista, participó en La Voz Argentina, por Telefe.

En esa ocasión, Tapia fue invitado al escenario por el conductor Nicolas Occhiato y explicó la ausencia de su esposa.

“Tiene un tumor cerebral y está en pleno proceso de recuperación. Por eso esto era tan importante para la familia”, contó con emoción.

Luego, su hija expresó: “Canto por las dos”, antes de interpretar “All I Want”, de Olivia Rodrigo, actuación que conmovió al estudio.

Tapia inició su carrera en River Plate en 1981 y también vistió la camiseta de Boca Juniors, entre otros clubes. Hoy, el fútbol lo abraza en uno de los momentos más difíciles de su vida.

