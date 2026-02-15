Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 FEB 2026 | 34º
X
Policiales

Estrictos controles viales en Pinto: más de 30 infracciones y 17 vehículos retenidos

Los operativos incluyeron test de alcoholemia, verificación de documentación y control del uso de casco. Detectaron múltiples faltas en motocicletas y automóviles.

Hoy 16:15

En el contexto del Plan Integral de Prevención Vial que se desarrolla en todo el territorio provincial, la Dirección General de Seguridad Vial llevó adelante operativos de control durante viernes y sábado en la ciudad de Pinto, con el objetivo de reducir los siniestros viales y desalentar conductas de riesgo al volante.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los procedimientos se desarrollaron en puntos estratégicos de la ciudad e incluyeron controles de documentación obligatoria, verificación del uso de casco, revisión de condiciones de seguridad en motocicletas y automóviles y test de alcoholemia.

El viernes, en el horario comprendido entre las 20:00 y las 03:00, se labraron 18 infracciones y se concretaron 12 retenciones vehiculares, además se realizaron 14 test de alcoholemia. En tanto, el sábado se registraron 13 infracciones y cinco retenciones. Durante los controles se detectaron motociclistas que circulaban sin casco protector y vehículos faltas visibles, como ausencia de espejos retrovisores, dominio no colocado y carencia de plásticos o cachas reglamentarias.

TEMAS Pinto

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La carta de amor de Bad Bunny a la Argentina: el reencuentro con Cazzu, Duki y Khea en su segundo baile inolvidable
  2. 2. Termas de Río Hondo: apuñalaron a un joven de 24 años y está en grave estado
  3. 3. Video: despidieron al hijo de un ex gobernador por “ñoqui”
  4. 4. Conducía ebrio un vehículo oficial y colisionó contra un auto estacionado
  5. 5. Con shows inolvidables, pasó la segunda noche del 50° Festival de la Canción Popular de Sumampa
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT