Estrictos controles viales en Pinto: más de 30 infracciones y 17 vehículos retenidos

Los operativos incluyeron test de alcoholemia, verificación de documentación y control del uso de casco. Detectaron múltiples faltas en motocicletas y automóviles.

Hoy 16:15

En el contexto del Plan Integral de Prevención Vial que se desarrolla en todo el territorio provincial, la Dirección General de Seguridad Vial llevó adelante operativos de control durante viernes y sábado en la ciudad de Pinto, con el objetivo de reducir los siniestros viales y desalentar conductas de riesgo al volante.

Los procedimientos se desarrollaron en puntos estratégicos de la ciudad e incluyeron controles de documentación obligatoria, verificación del uso de casco, revisión de condiciones de seguridad en motocicletas y automóviles y test de alcoholemia.

El viernes, en el horario comprendido entre las 20:00 y las 03:00, se labraron 18 infracciones y se concretaron 12 retenciones vehiculares, además se realizaron 14 test de alcoholemia. En tanto, el sábado se registraron 13 infracciones y cinco retenciones. Durante los controles se detectaron motociclistas que circulaban sin casco protector y vehículos faltas visibles, como ausencia de espejos retrovisores, dominio no colocado y carencia de plásticos o cachas reglamentarias.