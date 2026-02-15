Por los festejos de Carnaval, intensificarán los controles viales en toda la provincia

Habrá operativos en puntos estratégicos con test de alcoholemia y verificación de documentación. También reforzarán la prevención de picadas y conductas de riesgo.

La Policía intensificará los controles este fin de semana, con operativos viales en puntos estratégicos. Estos dispositivos se realizarán de todo el territorio provincial y tendrá como finalidad prevenir siniestros viales, con controles de alcoholemia.

Además, se recomienda a los conductores circular con la siguiente documentación: licencia de conducir vigente, cedula verde y seguro obligatorio. Se controlará el uso obligatorio de casco en motocicletas, el uso del cinturón de seguridad en los automoviles y se llevará a cabo acciones preventivas para evitar las denominadas “picadas”.

Las autoridades recomendan a la comunidad respetar las normas de tránsito y circular con la documentación en regla, a fin de evitar sanciones y contribuir a una convivencia vial segura.