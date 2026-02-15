Termas de Río Hondo: aprehendieron a cuatro personas por el brutal ataque a un joven

El joven de 24 años permanece internado en estado reservado tras ser apuñalado el sábado en Pozuelos. La Justicia detuvo al presunto autor y a familiares vinculados al hecho.

Hoy 17:46

Un violento episodio ocurrido el sábado por la noche en la localidad de Pozuelos, departamento Río Hondo, mantiene en alerta a la comunidad luego de que un joven de 24 años fuera apuñalado y permaneciera internado en estado reservado.

Según informaron fuentes oficiales, el ataque se produjo alrededor de las 21:00 en una vivienda del barrio El Milagro. La víctima, Miguel Heredia, estaba junto a su pareja cuando fue abordado por varias personas en el lugar. Tras recibir la puñalada, fue auxiliado por familiares y trasladado primero al Centro Integral de Salud de Termas de Río Hondo y luego al Hospital Regional “Dr. Ramón Carrillo” de Santiago del Estero, donde fue intervenido quirúrgicamente.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía de la Dra. Dahiana Pérez Vicens, y contó con la colaboración de la Comisaría Comunitaria N°58, el Departamento de Investigaciones y Policía Científica. Durante la noche y madrugada se realizaron allanamientos, relevamientos, pericias y secuestros de elementos vinculados al hecho.

Durante la mañana del domingo se produjo un avance clave: el presunto autor del ataque y tres familiares directos fueron aprehendidos. Entre los detenidos se encuentran la madre y las hermanas del agresor, quienes habrían estado presentes al momento del hecho.

En total, cuatro personas quedaron bajo custodia de la Justicia, y se secuestraron prendas de vestir de la víctima y de los involucrados, así como teléfonos celulares de familiares directos, todos puestos a disposición del análisis pericial.

La Fiscalía continúa con las tareas investigativas y mantiene seguimiento permanente sobre el estado de salud de la víctima, mientras se analizan los elementos secuestrados y se esperan nuevas medidas judiciales.