Accidente fatal en Córdoba: murieron dos jóvenes tras chocar contra un poste de alta tensión

El conductor y una acompañante, ambos de 23 años, perdieron la vida. Otros tres ocupantes permanecen internados con heridas de diversa consideración.

Hoy 18:08

Dos jóvenes de 23 años murieron y otras tres personas resultaron gravemente heridas luego de que el auto en el que viajaban chocara contra un poste de alta tensión en Córdoba.

El trágico hecho se registró esta madrugada en el barrio Villa Revol Anexo, en la intersección de la avenida Cruz Roja Argentina y la calle Los Incas.

De acuerdo a lo que informaron medios locales, un BMW conducido por un joven de 23 años, que iba acompañado por otras cuatro personas, impactó violentamente contra un poste de hormigón.

Tras el choque, personal policial acudió al lugar y constató que el conductor del vehículo y una de las acompañantes murieron como consecuencia del impacto.

Fuentes oficiales indicaron que todos los ocupantes del auto quedaron atrapados e inconscientes dentro del habitáculo luego del impacto. Debido a la gravedad del cuadro, fue necesaria la intervención de los bomberos.

Efectivos de la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba trabajaron en el rescate y lograron liberar a las víctimas. Luego, un servicio de emergencias médicas confirmó las muertes en el lugar y dispuso el traslado de los heridos en estado crítico a distintos centros de salud.

Los lesionados fueron derivados al Hospital San Roque, al Hospital Misericordia y al Hospital de Urgencias, donde permanecen internados con pronóstico reservado.

Hasta el momento, se desconocen las causas del accidente y la Justicia intervino para reconstruir los momentos previos.