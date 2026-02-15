Comenzó la Colonia de Vacaciones Municipal 2026 en Clodomira

Con más de 180 inscriptos, niños, personas con necesidades especiales y adultos mayores disfrutan de juegos, pileta y actividades recreativas en el Complejo Deportivo Municipal.

Coordinada por el área de Deportes y Recreación, a cargo de Ramón Garnica y un equipo de trabajo, la actividad inició en el Complejo Deportivo y Recreativo Municipal, donde los niños disfrutaron de la pileta, juegos, concursos, actividades artísticas y creativas, además de refrigerio y contención por parte de los responsables.

El intendente Daniel Ruiz participó de la primera jornada, compartiendo con los niños y sus familias. “Fue un hermoso momento compartido con los niños y las familias, con una satisfacción doble: primero por el éxito en la organización de las Colonias de Vacaciones 2026 y, segundo, por realizar el evento en una infraestructura realizada con fondos propios del municipio”, afirmó Ruiz, quien también felicitó al personal del área de Deportes, Jardines de Infantes Municipales, CAPS y del complejo por su colaboración.

Si bien la actividad comenzó con 180 inscriptos, se prevé la posibilidad de seguir incorporando participantes debido a la gran demanda registrada.

Las actividades se desarrollan de 18 a 21 horas:

Miércoles : niños de la ciudad de Clodomira

: niños de la ciudad de Clodomira Jueves : niños de la zona rural dentro del área municipal

: niños de la zona rural dentro del área municipal Viernes : niños que requieren acompañamiento especial

: niños que requieren acompañamiento especial Sábados: adultos

La Colonia de Vacaciones Municipal busca promover la recreación, el deporte y la integración de todos los grupos de la comunidad, ofreciendo un espacio de contención y diversión para niños, jóvenes y adultos mayores.