Olímpico no pudo con Boca y sufrió una nueva derrota en La Bombonerita

El Negro dio pelea hasta el final pero terminó cayendo en su visita al Xeneize por 81-77.

Hoy 22:55

Olímpico cayó derrotado ante Boca Juniors por 81-77 en una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet. El encuentro se disputó en el estadio Luis Conde, en la Capital Federal.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El partido fue parejo durante gran parte de su desarrollo, con diferencias mínimas en el marcador. En el tercer cuarto, el conjunto bandeño logró tomar el control del tanteador y se adelantó en el juego. Sin embargo, el equipo local ajustó su rendimiento en el tramo final y consiguió revertir el resultado para quedarse con la victoria.

En Olímpico se destacaron José Ascanio, quien aportó 18 puntos y 3 rebotes; Edwin Mijares, con 18 tantos y 4 asistencias; y Gonzalo Bressan, que firmó una planilla de 16 puntos, 13 rebotes, 4 asistencias y 3 recuperos.

Por el lado de Boca, los máximos anotadores fueron Michael Smith, con 25 puntos, y Wayne Langstone, quien sumó 17 tantos y 4 rebotes.

Con esta derrota, el equipo dirigido por Martín Villagrán quedó en la 15ª posición de la tabla, con un registro de 11 victorias y 16 derrotas. Boca, en tanto, se ubica 11º, con 13 triunfos y 12 caídas.

El próximo compromiso de Olímpico será el sábado 7 de marzo a las 11.30, cuando reciba a Ferro Carril Oeste en el estadio Vicente Rosales.