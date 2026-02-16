El gobernador Elías Suárez anunció aumentos salariales y beneficios para trabajadores de la administración pública

El mandatario santiagueño anunció el incremento salarial para el 2026.

El Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero informó un nuevo acuerdo salarial destinado a los trabajadores de la Administración Pública, luego de las reuniones con la Mesa de Diálogo y Trabajo, tanto con el sector docente como los que componen la representación de la administración pública, se acordaron las siguientes pautas salariales:

1.Incremento salarial del 42,4% en el sueldo básico, a partir del mes de febrero, para todos los trabajadores de la administración pública provincial. De esta manera, el gobierno de la provincia con un gran esfuerzo presupuestario, supera en un 10% el índice de inflación interanual que realiza el INDEC, que de enero de 2025 a enero de 2026 representó un 32,4%.

2.Garantía de un piso salarial provincial, que se eleva a $1.130.000, para toda la administración pública y hasta dos cargos en el sector docente.

3.Se acordó para el presente año el mismo cronograma de bonos provinciales que el 2025:

a)Bono de inicio de ciclo lectivo.

b) Bono del Día del Trabajador.

c) Bono “aguinaldo” (en dos cuotas).

d) Bono de fin de año (en tres cuotas).

4.El primer bono previo al inicio del ciclo lectivo será abonado el próximo viernes 20 de febrero, por la suma de $250.000 sin descuentos de ninguna naturaleza. Los empleados municipales también cobraran este bono el mismo dia, previa solicitud de las intendencias y comisiones municipales.

5.Incremento en la suma por hijo, que ascenderá a $280.000, otorgada en concepto de ayuda escolar correspondiente al período 2026, la cual se hará efectiva a partir del 10 de marzo.

6.Los contratos de locación de servicio, pasaran a ser de $910.000 para no profesionales y de $1.010.000 para los profesionales.