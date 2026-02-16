Cómo será el cronograma de pago de bonos anunciados por el Gobierno de la Provincia

Este lunes el gobernador Elías Suárez anunció un aumento para la administración pública provincial y los bonos a pagarse en cuatro etapas.

Hoy 20:45

El gobernador Elías Suárez anunció este lunes un aumento salarial para la administración pública provincial y confirmó el cronograma de pago de bonos correspondiente al año 2026, que se abonarán en cuatro etapas a lo largo del año, replicando el esquema aplicado en 2025.

De acuerdo con lo informado, el calendario incluye: el Bono de Inicio de Ciclo Lectivo, el Bono del Día del Trabajador, el Bono “Aguinaldo”, que se pagará en dos cuotas, y el Bono de Fin de Año, que se abonará en tres cuotas. Desde el Ejecutivo destacaron que se trata de una planificación anual que busca acompañar a los trabajadores estatales en momentos clave del año.

El primer pago será el Bono de Inicio de Ciclo Lectivo, que se abonará el próximo viernes 20 de febrero por un monto de $250.000, sin descuentos de ninguna naturaleza.

bono administracion publica

Además, se informó que los empleados municipales también percibirán este beneficio en la misma fecha, siempre que las intendencias y comisiones municipales realicen la correspondiente solicitud.

Con este esquema, el Gobierno provincial oficializó el cronograma de bonos 2026 bajo la consigna de previsibilidad y acompañamiento al sector público, estableciendo fechas y modalidades de pago para todo el año.