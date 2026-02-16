Neder: “Valoro el esfuerzo del Gobierno Provincial para sobreponerse al contexto económico nacional”

El senador nacional y presidente del Partido Justicialista Distrito Santiago del Estero, realizó declaraciones con referencia al aumento salarial anunciado este lunes por el gobernador Elías Suárez.

Hoy 20:57

Con relación al aumento salarial y demás beneficios anunciado este lunes por el gobernador Elías Suárez, el senador nacional y presidente del Partido Justicialista Distrito Santiago del Estero, José Emilio Neder, realizó declaraciones donde valoró “el esfuerzo del Gobierno Provincial para sobreponerse al contexto económico nacional resolviendo la pauta salarial y manteniendo para este año 2026 un cronograma de Bonos similar al del año pasado”.

“Valoro la decisión política del Gobierno de la Provincia que trata con toda realidad de cuidar y preservar el poder adquisitivo de los trabajadores, otorgando un aumento salarial por encima de la inflación registrada por el INDEC”, consideró Neder.

“Quiero destacar también el rol de los representantes gremiales en la Mesa de Diálogo de la Provincia”, agregó.

“Esto es aplicar políticas activas en favor de la provincia y de los santiagueños. La gestión pública, siempre, debe hacerse con la gente adentro”, concluyó Neder.