Desde Utepse resaltaron el incremento para la administración pública anunciado por el gobernador

Elías Suárez informó un aumento salarial para los empleados publicos y desde el gremio valoraron el esfuerzo que hizo para el gobierno “en estos tiempos difíciles”.

Hoy 21:25

La conducción de la UTEPSE (Unión de Trabajadores Estatales Provinciales de Santiago del Estero) expresó su respaldo al anuncio salarial realizado por el Gobierno provincial y lo definió como “un aumento significativo, en tiempos muy difíciles”. A través de un comunicado firmado por sus autoridades, el gremio destacó el impacto positivo de la medida en el poder adquisitivo de los empleados públicos santiagueños.

En el documento, la entidad sindical sostuvo que “la mejora salarial acordada aumenta significativamente el poder adquisitivo de los empleados públicos santiagueños, otorga tranquilidad a la familia y confirma la excelente predisposición del gobierno provincial para con sus trabajadores”. Asimismo, resaltó el compromiso del gobernador Elías Suárez con la capacitación permanente de los recursos humanos y la provisión de los elementos necesarios para garantizar servicios de calidad en beneficio de toda la sociedad.

comunicado utepse

Desde UTEPSE también valoraron que las mejoras se concreten “en un marco de caída de los fondos de coparticipación que disminuyen la capacidad económica de la provincia”, y advirtieron sobre el contexto nacional. “A nadie escapa la difícil situación económica que atraviesan los argentinos en general, ante un gobierno nacional que privilegia la especulación sobre la producción, que además demoniza al Estado y sus trabajadores”, señalaron, alertando sobre el riesgo que ello implica para las fuentes de trabajo, los derechos laborales y el poder adquisitivo.

Finalmente, el gremio afirmó que el rumbo adoptado por la provincia “es todo lo contrario al camino” que, según indicaron, impulsa la política económica nacional, y lo enmarcaron en el proyecto político del Frente Cívico encabezado por el senador Gerardo Zamora y continuado por el actual mandatario. “Estamos conformes con lo logrado, pero sobre todo tranquilos de que el trabajo permanente de la Mesa de Diálogo actuará en favor de los empleados públicos ante cualquier ataque al bolsillo de los trabajadores santiagueños”, concluye el comunicado.