No sólo es una fiesta: qué hay detrás de la celebración del Carnaval

La celebración tienen un raíz aún más antigua y religiosa.

Hoy 21:41

El carnaval es una fiesta popular que se celebra antes de la Cuaresma, entre febrero y marzo. Su nombre viene del latín carne levare, que significa “quitar la carne”. Era el último gran festejo antes del ayuno cristiano que comienza el Miércoles de Ceniza.

Pero sus raíces son aún más antiguas. Viene de fiestas paganas, algunas las llamaban las fiestas “saturnales romanas”, donde se celebraba la fertilidad y se rompían, por unos días, las reglas sociales.

Por eso el carnaval es sinónimo de disfraces, máscaras y desfiles: todos iguales, sin jerarquías sociales, en un espacio de libertad y alegría colectiva.

En Argentina lo vivimos con fuerza en Corrientes, Gualeguaychú, Jujuy y en todo el norte. Tradición, identidad, comparsas y fiesta.