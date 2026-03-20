Allanamientos simultáneos en La Banda: detienen a un hombre y una mujer, secuestran drogas y recuperan bienes robados

Los procedimientos se realizaron en distintos barrios y permitieron incautar estupefacientes, dinero en efectivo y elementos vinculados a una causa por robo.

Hoy 22:30

Una serie de allanamientos múltiples realizados en la ciudad de La Banda permitió la detención de un hombre y una mujer, además del secuestro de drogas, dinero en efectivo y bienes denunciados como robados, en el marco de una investigación judicial por robo.

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Los operativos fueron llevados adelante por personal de la Comisaría Comunitaria N°56 y la División Prevención del Departamento de Seguridad Ciudadana N°5, en cumplimiento de un oficio dispuesto por el juez de Control y Garantías interviniente.

Durante el primer procedimiento, concretado en el barrio Los Lagos, los efectivos lograron el secuestro de diversos bienes sustraídos, entre ellos un televisor, teléfonos celulares, una plancha para el cabello, prendas de vestir y otros elementos, además de una importante suma de dinero en efectivo. En el lugar fue detenida una mujer de 39 años, por disposición de la fiscal interviniente.

En ese mismo domicilio, los uniformados detectaron la presencia de sustancias prohibidas, por lo que intervino la Dirección General de Drogas Peligrosas, que realizó las pruebas de campo con resultado positivo. Se secuestraron 84 envoltorios de marihuana (119,83 gramos) y un envoltorio de cocaína (11,67 gramos). Ante esta situación, la fiscal de Narcomenudeo dispuso la aprehensión de la mujer por infracción a la Ley N.º 23.737, además del secuestro de la sustancia, dinero y otros elementos vinculados a la actividad ilícita.

En continuidad con los procedimientos, en un segundo domicilio los efectivos procedieron al secuestro de un motovehículo y otros objetos de interés para la causa. En tanto, en un tercer inmueble del barrio Independencia, el personal logró la detención de un hombre de 24 años, quien contaba con un pedido de detención vigente por una causa de robo, quedando a disposición de la Justicia.

Los operativos permitieron avanzar en el esclarecimiento del hecho investigado, recuperar elementos sustraídos y desarticular actividades vinculadas al narcomenudeo en la zona.