Yanina Latorre contó la verdadera razón por la que Tini Stoessel se peleó con Emilia Mernes: “Un secreto”

La conductora comentó qué habría sido lo que más le dolió a la cantante y por qué tomó la decisión de distanciarse de su colega.

Hoy 21:44

A medida que pasan los días van surgieron más rumores de lo que verdaderamente habría pasado entre Tini Stoessel y Emilia Mernes. Este viernes, al aire de Sálvese quien pueda (América), Yanina Latorre contó la que sería la verdadera razón por la que la compositora de Miénteme se distanció de manera definitiva de su colega.

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“Me va llegando data a cuentagotas, pero me llega. Tengo un temita más que la distancia”, introdujo la conductora.

Ya sin rodeos, hizo énfasis en lo que supuestamente habría pasado: “El año pasado hubo un temita con Emilia, que no sé el meollo... pero Tini tenía un secreto, algo de su vida que no quería que se supiera, una cosa íntima de ella que no tiene nada que ver con el mundo de la canción, ni con nada”.

“Emilia se entera de esta situación de Tini, que Tini no quería que trascendiera. No es algo malo, no es que tenía un tipo, nada. Una cosa íntima de ella. Y de repente, en el ámbito de la canción, en el ámbito pop, en el ámbito de ellos, esto se empezó a viralizar”, agregó la esposa de Diego Latorre.

Finalmente, dijo que habría sido la autora de La_Original.mp3 quien divulgó el secreto de su colega. “Se lo contó a todo el mundo, y cuando la gente le preguntaba ‘che, esto, ¿vos cómo sabés? Lo está contando Emilia. Esa fue la cruz. Sumado a lo de María Becerra, lo del estilista...“, concluyó.