Bajan el alerta del Río Dulce: pasa de rojo a naranja y comienza un retorno progresivo a la normalidad

La medida marca un alivio para las zonas afectadas en las últimas semanas.

Hoy 21:06

El Comité de Emergencia Municipal (COE) informó que el nivel de alerta del Río Dulce descendió de rojo a naranja en Las Termas de Río Hondo, en función de una leve pero sostenida baja del caudal. La medida marca un alivio para las zonas afectadas, aunque las autoridades insisten en que la situación aún requiere precaución y monitoreo permanente.

Según el parte oficial, en las últimas horas se constató una disminución del nivel en el dique, una menor erogación de agua hacia el río y una tendencia general a la estabilización. Este escenario permite iniciar un regreso progresivo a la normalidad en distintos sectores, bajo estricta supervisión de los equipos técnicos.

No obstante, desde el COE remarcaron que la creciente no ha finalizado. Persiste un caudal elevado, con áreas todavía comprometidas y riesgos latentes en sectores cercanos a la ribera. En ese sentido, se mantienen activos los operativos de control, asistencia a familias afectadas y el seguimiento constante del comportamiento del río.

Como dato alentador, en la zona de la Feria del Río, sobre avenida Costanera y debajo del puente carretero viejo, el agua ya descendió y durante la tarde se habilitó nuevamente el espacio. Aun así, las autoridades solicitan a la comunidad no acercarse al río, respetar las indicaciones oficiales y mantenerse informados a través de los canales correspondientes.