Electricidad de la Municipalidad continúa con los trabajos de reposición de puntos luz en distintos barrios

El trabajo se realiza en los distintos barrios de la ciudad.

Hoy 22:05

La Dirección de Electricidad de la Municipalidad de la Capital sigue adelante con los trabajos de instalación y reposición de artefactos Led en distintos barrios de la ciudad en el marco del programa de mantenimiento y mejora de la red de alumbrado público.

En esa tarea, durante la última semana se avanzó en los barrios Autonomía, Borges, Santa Lucía, Ejercito Argentino, Vinalar y Los Inmigrantes.

El personal de la dependencia trabajó tanto en la instalación de las luminarias nuevas, como en el reemplazo de lámparas quemadas y agotadas y en un alto porcentaje de aquellas que fueron vandalizadas, en muchos casos se realizaron reemplazos reiterados.

Cabe recordar, que la municipalidad lleva más del 68% de reconversión lumínica al sistema LED en toda la ciudad abarcando calles, parques,  paseos y plazas.

