La Municipalidad cumplió de manera normal el servicio de recolección de residuos domiciliarios durante el lunes feriado

Los operarios del municipio trabajaron durante el fiado por la festividad de Carnaval.

Hoy 22:19

Personal de la Dirección de Servicios Urbanos de la Municipalidad de la Capital cumplió con la recolección de residuos domiciliarios en todos los barrios durante el feriado nacional del lunes, con motivo de la festividad de Carnaval.

De esta manera, no hubo alteraciones del cronograma semanal de trabajo que incluye también la realización de la tarea los días miércoles y viernes, para retirar los desechos que se generan en las viviendas.

Como es habitual, el paso de los camiones compactadores de basura y de los empleados municipales se concretó durante los turnos de la mañana y de la tarde.

En tanto, durante la jornada del martes 17 se cumplirá con el resto de los trabajos de limpieza de la ciudad, como el barrido de calles.

