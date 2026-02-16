Ingresar
Cosquín Rock: recibieron 113 denuncias por robos de celulares dentro del predio

También secuestraron 6 kilos de brownies “locos” y 16 mil dosis de drogas.

Hoy 23:04
robo cosquin rock

“Si tomamos en cuenta que en las dos jornadas hubo unas 130 mil personas dentro del predio y unas 40 mil afuera del predio, podemos decir que fue un festival relativamente tranquilo... De todos modos, pasaron cosas”.

Así se refirió una alta autoridad oficial en torno al operativo de seguridad desplegado el fin de semana en el marco del Cosquín Rock 2026, en el valle de Punilla.

Como sucede lamentablemente en cada evento masivo, el robo de celulares volvió a estar presente.

Según publicó el diario La Voz de Córdoba, en total se recibieron 113 denuncias por robos de celulares dentro del predio (52 la primera jornada y 61 aparatos la segunda).

No se descarta que pueda haberse registrado más sustracciones de teléfonos (modo hurto) y que las víctimas hayan optado por no denunciar.

En el marco del amplio operativo policial en la edición 26 del Cosquín Rock se detuvo apenas a 12 personas por delitos y una sola por una contravención.

Se remarcó que no hubo que lamentar afortunadamente heridos de arma blanca ni de fuego.

De todos modos, se recibieron al menos 78 denuncias por robos y hurtos, y por violencia familiar.

