Aldosivi busca una alegría ante San Miguel por la Copa Argentina

El Tiburón enfrenta al Trueno Verde por los 32avos de final en Florencio Varela.

Hoy 07:11

Este martes desde las 17.00, Aldosivi y Club Atletico San Miguel se medirán en el Estadio Norberto Tito Tomaghello, por los 32avos de final de la Copa Argentina. El encuentro será televisado por TyC Sports y contará con el arbitraje de Bruno Amiconi.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El presente en Mar del Plata es de incertidumbre. El equipo dirigido por Guillermo Farre intenta imponer un juego proactivo, pero los resultados no acompañan. La reciente derrota por la mínima ante Tigre volvió a dejar en evidencia la falta de contundencia.

Ni los cambios de esquema ni las variantes en nombres lograron revertir la situación, y el Tiburón afronta este compromiso con la necesidad imperiosa de conseguir su primera victoria oficial del año.

En Los Polvorines el panorama es distinto, aunque no menos desafiante. Tras un 2025 convulsionado, Gustavo Coleoni, histórico referente del Ascenso, continúa al frente del equipo.

La dirigencia optó por un mercado de pases más austero, priorizando futbolistas con experiencia en la categoría por sobre nombres rutilantes. El objetivo es claro: consolidar una base sólida en la Primera Nacional y soñar con la tan ansiada promoción a la máxima categoría.

Datos del partido