La banda tributo “Sobredosis de Soda” llega a Santiago del Estero y tenemos entradas para vos

La reconocida banda tributo Sobredosis de Soda llegará a Santiago del Estero el próximo 14 de marzo con su espectáculo “Stereo Tour 2026”. El show se realizará en el Teatro 25 de Mayo, en el marco de una gira internacional que recorrerá Argentina, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

Con más de 20 años de trayectoria, el grupo liderado por Mariano Albergoli se consolidó como el tributo más reconocido de Latinoamérica, convocando a miles de fanáticos con una propuesta que revive con notable fidelidad el universo musical de Soda Stereo y la obra de Gustavo Cerati.

Cada presentación propone un homenaje potente y emotivo, con una fidelidad sonora excepcional y una puesta en escena moderna que potencia la experiencia en vivo.

La banda ofrece una interpretación minuciosa del repertorio del trío más influyente en la historia del rock en castellano, sumando una energía escénica que conecta profundamente con el público.

Las entradas generales ya se encuentran a la venta en NorteTicket y en la boletería del Teatro 25 de Mayo.