Este miércoles se reintegrarán los docentes de los 27 jardines de infantes municipales de la Capital

A partir de este miércoles 18 de febrero, se reintegrarán los docentes de los 27 jardines de infantes de la Municipalidad de la Capital para dar inicio el período escolar 2026.

Hoy 22:38

Al respecto, la Subsecretaría de Educación de la Capital informó que al abrirse los edificios también se recibirán las inscripciones para salas de 3, 4 y 5 años, en los turnos mañana, desde las 9 horas hasta las 12, y por la tarde, de 14 a 17.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Cabe recordar, que también desde este miércoles, el nuevo jardín de infantes municipal N° 27 Papa Francisco también escribirá en su local escolar, ubicado en avenida Colón y Perito Moreno del barrio Saint Germés.

Las actividades continuarán el martes 24 con una capacitación destinada a todos los docentes del servicio educativo municipal en el Óvalo del Parque Sur.

El cronograma continuará el jueves 26 con el acto de apertura oficial del ciclo lectivo 2026 y en el cual también quedará inaugurado el flamante edificio del jardín municipal N° 27 Papa Francisco.