Robots, kung-fu y tradición: el impactante show con el que China celebró su Año Nuevo

La gala televisiva más vista del mundo mostró robots humanoides haciendo artes marciales, acrobacias y coreografías con armas tradicionales. El despliegue fue leído como una demostración del avance tecnológico chino.

Hoy 01:40

La celebración del Año Nuevo lunar en China volvió a convertirse en una vidriera global de innovación luego de que robots humanoides protagonizaran un impactante espectáculo durante la tradicional gala televisiva de la Fiesta de la Primavera.

El despliegue se realizó en la reconocida CCTV Spring Festival Gala, el evento anual más visto del planeta, donde esta vez las máquinas ocuparon el centro del escenario con una exhibición sincronizada que combinó tradición cultural, artes marciales y tecnología de última generación.

Artes marciales, parkour y humor robótico

Lejos de limitarse a movimientos básicos, los robots ejecutaron rutinas complejas que incluyeron kung-fu, taichi, saltos acrobáticos y secuencias inspiradas en parkour.

Empresas tecnológicas como Unitree Robotics mostraron avances notables en estabilidad, coordinación y control del equilibrio, un desafío clave para la robótica humanoide.

Uno de los momentos más llamativos fue la interpretación del llamado “boxeo borracho”, un estilo que simula movimientos descoordinados y exige que los sensores de gravedad corrijan la postura en fracciones de segundo.

Además, los autómatas manipularon armas tradicionales como palos, espadas y nunchakus en coreografías que exigieron precisión, velocidad y sincronización colectiva.

Mucho más que entretenimiento

El espectáculo fue interpretado por analistas como una señal clara del salto tecnológico del país. La puesta no fue una simple prueba de laboratorio, sino una performance diseñada para un escenario masivo y en vivo, con exigencias técnicas propias de un show televisivo de escala global.

La Gala de Primavera funciona desde hace décadas como una plataforma de poder simbólico. Reconocida por el Guinness World Records como el programa anual más visto del mundo, se emite desde 1983 y es considerada el evento mediático más importante del calendario chino.

En ese contexto, la participación central de robots humanoides se interpretó como una demostración de soberanía tecnológica y de la capacidad del país para competir con los desarrollos más avanzados de Occidente.

Una tradición protegida por la UNESCO

El Festival de Primavera, que marca el inicio del Año Nuevo lunar, fue incorporado en 2024 a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

La distinción reconoce el valor de sus rituales, expresiones artísticas y prácticas sociales. La presencia de robots en la gala mostró cómo la celebración evoluciona sin perder su identidad cultural.

La combinación de tecnología, tradición y espectáculo dejó una imagen potente: los robots ya no pertenecen sólo a fábricas o laboratorios, sino que comienzan a integrarse en escenarios complejos, dinámicos y simbólicos, marcando un nuevo capítulo en la carrera global por la innovación.