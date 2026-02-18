El Gobierno extendió las sesiones extraordinarias en el Congreso hasta el 28 de febrero

Lo confirmó a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial. El documento incluyó en el temario la consideración de un proyecto de reforma a la ley de financiamiento universitario.

Hoy 05:13

El Gobierno nacional anunció la prórroga de las sesiones extraordinarias en el Congreso hasta el 28 de febrero. Lo hizo por intermedio del Decreto 103/2026 publicado en el Boletín Oficial de este miércoles, con las firmas de Javier Milei y su jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El documento también dispuso la inclusión en el temario a tratar por el Congreso “la consideración del Proyecto de Reforma de la Ley N° 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente a ser enviado por el Poder Ejecutivo Nacional”.

Este agregado se produce después que el Gobierno apelara la decisión del juez Martín Cormick, que dio lugar a una medida cautelar obligando al Ejecutivo a actualizar las partidas previstas en la ley que había sancionado el Congreso el año pasado.

La ley de financiamiento universitario había sido vetada por Javier Milei, pero el Parlamento insistió con más de dos tercios en ambas cámaras, en una situación que generó tensión política en la previa de las elecciones legislativas del año pasado.

Luego de esos comicios, la trama tuvo un nuevo capítulo con el rechazo al polémico capítulo 11 del Presupuesto 2026 (pese a su aprobación en general) que hubiera significado la derogación de la normativa.

En la primera parte de las extraordinarias, llevadas a cabo en diciembre pasado, Javier Milei planteó seis temas de los cuales consiguió sancionar solo dos, pero de peso: el Presupuesto 2026 -aunque sin el capítulo XI- y la Ley de Inocencia Fiscal.

En esta segunda tanda, que tuvo su inicio el 2 de febrero, obtuvieron media sanción en Diputados el acuerdo Mercosur-Unión Europea y la Reforma Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años.

Mientras tanto, la Cámara alta votó positivamente la semana pasada el proyecto de Reforma Laboral, aunque un artículo referido a las licencias médicas causó polémica y obligó al Gobierno a reconocer que cometió “un error”.

La senadora Patricia Bullrich aclaró de qué manera harán el cambio en el proyecto cuando se debata esta semana en Diputados para evitar que vuelva al Senado.

Si bien la exministra de Seguridad dijo que lo analizan desde el área de Legal y Técnica, al mismo tiempo le restó dramatismo a la posibilidad de que regrese a la Cámara alta. "Si se toca una coma y vuelve al Senado tardará una semana más", comentó de forma despreocupada.