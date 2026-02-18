Australia prohíbe el regreso de un ciudadano por vínculos con Estado Islámico

El gobierno australiano impide el retorno de un ciudadano desde Siria por supuestos vínculos con el grupo yihadista. La medida se aplica a una persona del grupo de 34 mujeres y niños que intentaban regresar.

El gobierno de Australia decidió este miércoles vetar el regreso de un ciudadano australiano que se encuentra detenido en un campo en Siria, bajo la sospecha de tener vínculos con el grupo yihadista Estado Islámico.

Este ciudadano forma parte de un grupo de 34 mujeres y niños que intentaban volar de Damasco a Australia el lunes, pero fueron devueltos al campo de detención de Roj debido a problemas de procedimiento en el vuelo.

Desde que el Estado Islámico perdió el control del territorio en Siria en 2019, muchos de sus excombatientes, junto con sus familias, han permanecido en campos de detención. A pesar de su derrota, el grupo sigue teniendo células activas que llevan a cabo ataques mortales en Siria e Iraq.

El ministro del Interior australiano, Tony Burke, comunicó que, tras el análisis de las agencias de seguridad del país, se determinó que uno de los integrantes del grupo representa un riesgo suficiente como para justificar su prohibición de entrada a Australia, a pesar de su nacionalidad. No se reveló la identidad del individuo ni la duración de la prohibición.

"Puedo confirmar que se ha emitido una orden de exclusión temporal para un miembro de este grupo, siguiendo el consejo de las agencias de seguridad", expresó Burke en un comunicado.

"En este momento, las agencias de seguridad no han proporcionado recomendaciones sobre otros miembros del grupo que cumplan con los criterios para una exclusión temporal", agregó.

El ministro tiene la autoridad para emitir órdenes de exclusión temporal que pueden impedir el regreso de ciudadanos considerados de alto riesgo durante un periodo de hasta dos años.

Las autoridades australianas han repatriado en dos ocasiones a mujeres y niños desde campos en Siria, aunque otros ciudadanos han vuelto sin asistencia gubernamental. El primer ministro, Anthony Albanese, reafirmó el miércoles su postura, previamente anunciada, de que su gobierno no facilitará la repatriación del grupo actual.

"Estas personas eligieron ir al extranjero para alinearse con una ideología que busca socavar y destruir nuestra forma de vida", manifestó Albanese a los medios de comunicación.

En más de una década, los militantes de Estado Islámico capturaron grandes áreas de Siria e Iraq, proclamando un califato. Muchos yihadistas de diversas nacionalidades viajaron a Siria durante ese tiempo para unirse al grupo, formando familias y criando hijos en la región.

"No estamos tomando medidas para repatriar ni ayudar a estas personas. Es lamentable que los niños queden atrapados en esto; no es su decisión, sino la de sus padres", añadió el primer ministro.