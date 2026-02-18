Salta recibió a más de 40 mil turistas durante el finde largo de carnaval

Con 13.000 turistas más que en 2025, la ocupación hotelera subió muy poco en la vecina provincia, que informó un impacto económico de 15 mil millones de pesos.

El feriado de Carnaval en Salta dejó un balance positivo para el Gobierno dentro de la situación crítica que venían manifestando los actores del turismo. Según los datos oficiales, la provincia recibió a 40.311 visitantes, generando un impacto económico estimado en $15.515.959.136. Sin embargo, detrás del dato financiero, los números comparativos parecen ser dispares con respecto al carnaval 2025.

Lo que más ruido genera es la relación entre el flujo de personas y la ocupación real de las camas, precisa El Tribuno de Salta.

En 2025, con la llegada de 27.349 turistas, la Tasa Neta de Ocupación promedió un 75,1%. Este año, con 40.311 turistas (un incremento del 47% en volumen de personas), la ocupación apenas se movió al 76,1%, apenas por arriba de la temporada anterior.

Bajo cualquier lógica matemática, es imposible que un incremento de casi 13.000 personas impacte solo en un 1% en la ocupación general. Esta inconsistencia focaliza la atención que de un sector privado que viene golpeado por un enero para el olvido.

Ante la consulta sobre este "salto" poblacional que no se refleja proporcionalmente en los hoteles, fuentes del Ministerio de Turismo apuntaron a un cambio de paradigma en la medición.

"La diferencia en ese número radica en el sistema de medición que utilizamos, el dato de 27 mil turistas (de 2025) se tomó en base al relevamiento diario que hicimos desde el ministerio. Para esta nueva medición usamos otra que es Big Data, que lo proporciona Telecom", explicaron.

Desde prensa de Turismo intentaron explicar la brecha que generó la diferencia de números: "En el 2025 hacíamos lo que se dice relevamiento hotelero diario, llamábamos hotel por hotel, el día por día, se toman los datos para cuantificar la muestra, en cambio ahora Big Data solo da un promedio de visitantes, que se alojaron en todo tipo de alojamiento como los temporarios, casas de familias, camping, lo que antes nosotros no podíamos medir", explicaron.

Verano bajo la lupa

Esta migración hacia el "Big Data" ocurre en un momento de extrema sensibilidad para el sector, ya que la temporada de verano 2026 arrancó con una profunda preocupación. Mientras otros destinos nacionales mostraron movimientos más ágiles, Salta transitó un enero con registros de ocupación bajos.

El sector empresario ya había expresado su preocupación cuestionando severamente la falta de promoción estratégica por parte del Ministerio. En este contexto, el uso de herramientas de medición que incluyen campings y casas de familia aparece como un intento para compensar la falta de huéspedes en los hoteles registrados.

Por otro lado, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) volvió a incluir a Salta en su informe e indicó que la provincia tuvo una ocupación superior al 70%. El informe coincide en cierto modo con los datos de la Provincia. El movimiento estuvo impulsado por una intensa agenda de corsos y fiestas populares en distintos municipios.

Los destinos más elegidos

El informe gubernamental destaca que diversos municipios del interior superaron ampliamente la media provincial. El ranking de ocupación por localidades quedó conformado de la siguiente manera:

Chicoana: 95,0%

Rosario de la Frontera: 86,2%

Coronel Moldes: 85,5%

Cafayate: 84,2%

San Lorenzo: 81,9%

Cachi: 81,6%

La Caldera: 80,9%