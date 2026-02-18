“Llévenme a la Justicia”: Santi Maratea desmintió una supuesta estafa

El influencer respondió con todo a las acusaciones por una colecta solidaria, mostró comprobantes y fue a un programa de chimentos a dar la cara.

Hoy 06:06

El influencer de las colectas solidarias, Santi Maratea, quedó en el centro de la polémica luego de que se viralizara una grave acusación en su contra por una supuesta estafa vinculada a una campaña solidaria.

Todo comenzó cuando circuló en redes sociales un video en el que una persona supuestamente cercana a una mujer que necesitaba construir una vivienda, donde además funcionaría un refugio para perros, aseguraba que sólo se le había transferido la mitad del dinero recaudado. La denuncia se expandió rápidamente y el nombre del influencer se convirtió en tendencia.

Frente al revuelo, Maratea decidió salir al cruce desde su cuenta de X con un fuerte descargo: “Pero más que funarme, ¿por qué no me denuncian? Será porque todo lo que están diciendo es mentira y saben que si lo llevan a la justicia no tiene una sola prueba y yo tengo absolutamente todos los comprobantes de transferencias. Llévenme a la justicia si les importa tanto”, escribió.

En el mismo hilo, Maratea detalló qué ocurrió con los fondos: “Si alguien le interesa la verdad se juntaron 10 millones de pesos y se usó el 100% para construir una casa a una mujer que vivía en situación muy precaria. La construcción se demoró en su momento porque ella no tenía los papeles del terreno donde vive que era un terreno de la municipalidad, pero se terminó construyendo la casa donde vive hoy (y está muy agradecida por cierto) a la señora no le dan cámara porque está agradecida conmigo y no les sirve mostrar eso”.

Pero la polémica no terminó en redes. Para reforzar su versión, el influencer se presentó en el piso de LAM (América TV) tras la información que brindó Pepe Ochoa en el programa y habló cara a cara sobre el tema con las angelitas.

“Lo que pasó me pareció re injusto, la primera emoción que sale es bronca, después me tranquilice”, expresó, visiblemente molesto por la situación.

Y siguió: “Cuál es el modus operandi de esta persona (la supuesta denunciante). Ella, para hacerse viral, hace denuncias sin pruebas como en mi caso para tener seguidores para después derivarlos a que le compren cursos a su marido que da cursos de financiamiento y el mismo está imputado por la Comisión Nacional de Valores por haber ejercido sin matricula”.

“Aparte de venir con pruebas, yo le quiero decir a esta chica que me denuncie, yo le pago los abogados para que ella me denuncie a mi y vamos a la justicia a ver quién dice la verdad y quién miente”, afirmó Maratea.

Así, el influencer volvió a quedar envuelto en una controversia pública, aunque esta vez decidió no sólo responder desde las redes sino también dar explicaciones en televisión, mientras desafía a quienes lo acusan a llevar el caso ante la Justicia.