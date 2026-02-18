La versión de Carrie protagonizada por Summer H. Howell se estrenará en octubre

La adaptación televisiva contará con ocho episodios y explorará el terror psicológico adolescente bajo la dirección de Mike Flanagan.

Amazon Prime Video confirmó que la nueva serie basada en Carrie, la clásica obra de Stephen King, se estrenará en octubre de 2026. La producción constará de ocho episodios y presentará una reinterpretación de la historia de Carrie White, interpretada por Summer H. Howell, una adolescente con poderes telequinéticos que enfrenta burlas escolares y una relación conflictiva con su madre ultrarreligiosa.

La serie fue dirigida por Mike Flanagan, conocido por su trabajo en producciones de terror psicológico como The Haunting of Hill House y Doctor Sleep. Según informó Katee Sackhoff durante la Fan Expo Vancouver, la adaptación incluirá elementos de terror, sangre y fuego, manteniendo un enfoque psicológico y emocional sobre los personajes.

El reparto principal también contará con Samantha Sloyan como Margaret White y Matthew Lillard en el papel del director Grayle, además de la participación de Katee Sackhoff. La elección de octubre como mes de estreno coincide con la celebración de Halloween, proporcionando un marco adecuado para el género de terror.

La historia de Carrie se centra en la marginación social de la protagonista, su relación opresiva con su madre y el desarrollo de sus habilidades telequinéticas, que culminan en un evento traumático durante el baile de graduación. La narrativa aborda además temas como bullying, fanatismo religioso y represión, ofreciendo un enfoque más psicológico que sobrenatural.

Stephen King ha mostrado su apoyo a Flanagan, facilitando acceso a su biblioteca para adaptaciones futuras. La serie forma parte del llamado “Flanniverse”, un conjunto de producciones de terror dirigidas por Flanagan, que incluyen Doctor Sleep, Gerald’s Game y The Life of Chuck.

Amazon Prime Video posiciona la serie como uno de sus principales estrenos de terror en 2026, combinando la experiencia del equipo creativo con el reconocimiento internacional de la obra original de King.