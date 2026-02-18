Six Sex apuntó contra un músico en el Cosquin Rock

"Con ustedes me siento cómoda, pero con ciertos hombres no", dijo.

Hoy 07:52

La cantante argentina Six Sex apuntó contra un artista masculino arriba del escenario del Cosquin Rock. La artista remarcó que, en esta oportunidad, prefirió usar un pantalón largo porque la presencia de “ciertos hombres” en el evento le generaban incomodidad.

“Me puse pantalón porque lugares donde me siento más cómoda que en otros. Con ustedes me siento cómoda, pero no compartiendo line-up con ciertos hombres la verdad que no”, afirmó la intérprete de ”Cuatro Novios", luego de que el público le pidiera “que se saque todo”.

Francisca Cuello nació en Villa Tesei. Desde el 2019 se mueve por el under argentino con sonidos, letras y propuestas audiovisuales poco convencionales.

El año pasado, el nombre de Six Sex estuvo en boca de todos luego de que abriera un show en Buenos Aires simulando un orgasmo y luego cantara el Himno Nacional en bombacha. Ella lo había advertido: el show que estaba por comenzar iba a estar "hiper sexualizado".

Su sonido está marcado por la electrónica oscura, el reggaetón y el pop; obvio que la sexualidad también es un gran distintivo.

Ojo, sexualidad no es lo mismo que sensualidad. Lo que Six Sex propone es hablar sin tapujos de prácticas y libertades sexuales que son comunes, pero están calladas.