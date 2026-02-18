El Atlético de los argentinos pone primera en su visita a Brujas por la Champions League

El equipo del Cholo abre los dieciseisavos de final en Bélgica con la necesidad de recuperar confianza tras su flojo presente liguero.

Hoy 08:47

Llegó la hora de la verdad para el Atlético de Madrid, que inicia su camino en los dieciseisavos de final de la UEFA Champions League frente al Club Brujas desde las 17, un rival que ya supo complicar a potencias europeas. El equipo de Diego Simeone aterriza en esta serie con sensaciones cruzadas: gran victoria en Copa del Rey, pero golpe reciente en la liga española que volvió a encender alarmas.

El presente del conjunto madrileño es irregular. En el torneo local no logra levantar cabeza y acumula resultados que lo alejaron de la pelea grande, aunque en la copa mostró una versión intensa, agresiva y competitiva. Esa dualidad marca la previa: si repite la actitud del último partido copero, puede encaminar la serie; si vuelve a mostrar fragilidad, el cruce se transforma en una trampa peligrosa.

Del otro lado aparece un Brujas en pleno crecimiento, que llega con la moral alta tras ganar el clásico de la ciudad y mantenerse en la pelea por la cima de su liga. El historial entre ambos es totalmente parejo: seis enfrentamientos, con dos triunfos por lado y dos empates. El último choque europeo dejó un empate en Madrid y una victoria belga como local, antecedente que alimenta la ilusión de los dueños de casa.

El partido de ida se juega este miércoles desde las 17:00 (hora argentina) y se podrá ver en vivo por ESPN. Para el Atlético es más que un simple cruce: es la oportunidad de reafirmarse, recuperar confianza y empezar a construir una noche europea que lo devuelva al protagonismo.

