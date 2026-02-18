Ingresar
En vivo: el Atlético de los argentinos pone primera en su visita a Brujas por la Champions League

El equipo del Cholo abre los dieciseisavos de final en Bélgica con la necesidad de recuperar confianza tras su flojo presente liguero.

Hoy 16:28

Llegó la hora de la verdad para el Atlético de Madrid, que inicia su camino en los dieciseisavos de final de la UEFA Champions League frente al Club Brujas desde las 17, un rival que ya supo complicar a potencias europeas. El equipo de Diego Simeone aterriza en esta serie con sensaciones cruzadas: gran victoria en Copa del Rey, pero golpe reciente en la liga española que volvió a encender alarmas.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

