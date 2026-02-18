El Inter de Lautaro visita a Bodo/Glimt con el objetivo de encaminar la serie

El equipo del campeón del mundo arranca los playoffs de Champions en Noruega como favorito, pero ante un rival que ya dio sorpresas.

Hoy 08:52

El FK Bodø/Glimt recibe este miércoles a Inter de Milán desde las 17:00 en el Aspmyra Stadion por la ida de los playoffs de la UEFA Champions League 2025/26. El conjunto italiano, capitaneado por Lautaro Martínez, parte como claro favorito y buscará un triunfo que le permita definir la clasificación con tranquilidad en la revancha en Milán.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El humilde equipo noruego se metió en esta instancia de manera casi milagrosa. Sumó nueve puntos en ocho partidos y logró la clasificación en la última jornada tras un triunfo histórico ante el Atlético de Madrid como visitante. La diferencia de gol (-1) terminó siendo decisiva para quedarse con el 23° puesto de la tabla y acceder a los cruces mano a mano.

El Nerazzurro, en cambio, quedó a un paso de evitar esta ronda previa. Cerró la fase de liga con una victoria 2-0 en Alemania frente al Borussia Dortmund, pero sus 15 puntos no alcanzaron para meterse directamente en octavos. El último boleto fue para el Manchester City, que terminó con 16 unidades. Ahora, ante un rival inferior en los papeles, el Inter apunta a meterse entre los mejores 16 del continente.

En lo futbolístico, Bodo/Glimt apostaría por Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen, Bjørkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Høgh y Hauge.

Por su parte, el Inter iría con Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zieliński, Sučić, Dimarco; Lautaro Martínez y Marcus Thuram. Un cruce que enfrenta ilusión contra jerarquía y que abre una serie con mucho en juego.

____________