Sorpresa en la Champions: el Inter de Lautaro cayó con Bodo Glimt y complicó su pase a octavos

El equipo del campeón del mundo cayó en la ida de los playoffs en el estadio Aspmyra Stadion por 3 a 1. Se define en Italia.

Hoy 18:58

Fue un golpe fuerte para Lautaro Martínez. Bajo un clima helado en Noruega, el Inter de Milán cayó 3-1 ante Bodø/Glimt en la ida de los playoffs de la UEFA Champions League y quedó contra las cuerdas. El conjunto italiano generó situaciones, pero pagó caro sus errores defensivos y ahora deberá remontar la historia en casa.

El capitán argentino arrancó activo y a los cinco minutos tuvo un mano a mano que fue bloqueado justo antes de llegar al arco de Nikita Haikin. Sin embargo, el local golpeó primero con un gol de Sondre Fet tras una gran jugada colectiva. Inter respondió con intensidad: un remate al palo de Darmian y una buena intervención del arquero rival ante Barella anticiparon el empate de Pio Esposito, validado tras revisión del VAR. Lautaro participó mucho en ataque, incluso con un taco que inició una de las mejores acciones de su equipo.

En el complemento llegó la chance más clara del Toro. Tras una jugada sucia en el área, la pelota le quedó servida y definió con la canilla contra el palo, con el arquero ya vencido. Poco después fue reemplazado y el partido se desmoronó para la visita: casi de inmediato Jens Hauge clavó un golazo al ángulo y, tres minutos más tarde, Kasper Høgh sentenció el 3-1 definitivo, aprovechando nuevas desatenciones defensivas.

La serie quedó muy cuesta arriba para el Inter, que el próximo martes buscará la remontada en San Siro. Con su goleador obligado a reencontrarse con el gol, el equipo italiano necesita una reacción urgente si quiere seguir en carrera en la Champions.

